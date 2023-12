Russia: Putin, non abbiamo bisogno di attaccare Paesi Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia non ha bisogno di attaccare i Paesi della Nato. Ad affermarlo il presidente russo, Vladimir Putin. "La leadership degli Stati Uniti dice: se ora (la Russia) vince in Ucraina, i prossimi sono i Paesi della Nato. Perché abbiamo bisogno di questi Paesi della Nato? Non ne abbiamo mai avuto bisogno, non ne abbiamo bisogno ora e non ne avremo bisogno in futuro", ha detto Putin in una riunione estesa del Consiglio del ministero della Difesa russo. (Rum)