Ue: Fitto incontra Hoekstra, conciliare transizione verde con industria e occupazione

- Il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto ha incontrato oggi a Roma il commissario per l'Azione per il Clima Wopke Hoekstra. L'incontro, positivo e costruttivo - si legge in una nota - si è incentrato sulla politica ambientale dell'Unione e sui principali temi di attualità dell'agenda europea. "Ho ricordato al Commissario Hoekstra l'impegno italiano per la transizione verde, confermato da ultimo anche in occasione della Cop28 - ha dichiarato Fitto - ma ho anche sottolineato la necessità che la politica dell'Unione europea in questo settore sia sostenibile e compatibile con la difesa dell'industria e dei posti di lavoro. Come esempio di decisioni sbagliate - ha proseguito il ministro - ho citato al commissario Hoekstra l'accordo sull'orientamento generale raggiunto ieri al Consiglio Ambiente a Bruxelles sul Regolamento imballaggi. A questo proposito ho ricordato al mio interlocutore che la proposta della Commissione risulta squilibrata ed in contraddizione con la strategia già indicata da anni in materia dalla stessa Commissione sottolineando il rischio che questi cambi di rotta mettano in difficoltà le imprese del settore. Nel ricordare la posizione approvata dal Parlamento europeo lo scorso novembre - ha concluso Fitto - ho espresso ad Hoekstra, in virtù delle sue competenze ambientali anche se non direttamente competente su questo specifico dossier, l'auspicio che la Commissione europea in sede di trilogo assuma un atteggiamento più flessibile sugli aspetti del Regolamento su cui l'Italia presenta maggiori sensibilità". (Com)