Germania: settore siderurgia prevede produzione in calo del 4 per cento nel 2023

- La produzione di acciaio grezzo in Germania diminuirà nel 2023 del 4 per cento su base annua a 35,5 milioni di tonnellate, segnando il minimo dal 2009 quando era in corso la crisi finanziaria globale. È quanto prevede lo Stahl, l'associazione delle imprese che producono acciaio della Germania, secondo cui l'anno che sta per concludersi sarà tra i più deboli per il settore. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, tra le cause della contrazione dell'output vi sono gli elevati prezzi dell'energia elettrica e la debolezza dell'economia. Nel 2022, la produzione di acciaio grezzo era già diminuita dell'8 per cento rispetto al 2021. Ora, è particolarmente colpita la fabbricazione di acciaio da rottami, dove si prevede un calo dell'11 per cento a 10,1 milioni di tonnellate nel 2023. Lo Stahl è poi preoccupato per la durata del declino dell'output, costante da marzo del 2022 a eccezione di un lieve incremento a settembre scorso. Secondo l'associazione, “un ciclo negativo così lungo non è mai stato osservato prima in Germania”. (Geb)