Libano: il governo proroga il mandato del capo dell'esercito, generale Aoun

- Il governo del Libano ha confermato la proroga del mandato del comandante in capo dell’esercito, Joseph Aoun, votata dal parlamento venerdì 15 dicembre. Lo ha annunciato il ministro dell'Informazione libanese, Ziad Makary, al termine di una sessione del Consiglio dei ministri, alla presenza di 18 ministri e del primo ministro uscente Najib Miqati. Il provvedimento entrerà in vigore a partire dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Il ritiro del generale Joseph Aoun, inizialmente previsto per il 10 gennaio, è stato rinviato di un anno durante la sessione parlamentare del 15 dicembre. (Lib)