Speciale difesa: Ucraina, viceministro Difesa, aumentiamo produzione droni per compensare carenza munizioni

- Per compensare la carenza di proiettili di artiglieria, l'Ucraina sta aumentando la produzione di droni. Lo ha reso noto il viceministro della Difesa dell'Ucraina, Ivan Havrilyuk, in un'intervista ripresa dall'agenzia di stampa "Rbc Ucraina". "Per quanto riguarda le munizioni per l'artiglieria, questa domanda continuerà a sorgere. Pertanto, in Ucraina è stata presa la decisione di risolvere questi problemi creando una potente produzione di droni", ha detto Havrilyuk. Il funzionario ha osservato che la maggior parte delle armi occidentali che l'Ucraina ha ricevuto utilizza un calibro diverso: il più comune è di 155 millimetri. Quindi, insieme alle aziende occidentali, l'Ucraina prevede di produrre questi proiettili sul suo territorio. "Non possiamo parlare della produzione di un gran numero di proiettili da 155 millimetri", ha affermato Havrilyuk. Tuttavia, l'anno prossimo si aspetta che l'industria della difesa ucraina produca "abbastanza per diminuire la differenza tra ciò che è necessario e il numero di proiettili che i partner possono dare". (Kiu)