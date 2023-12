Speciale difesa: Burkina Faso, leader golpista Traoré effettua mini rimpasto di governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della transizione del Burkina Faso, il capitano Ibrahim Traoré, salito al potere con un colpo di Stato nel settembre 2022, ha effettuato un rimpasto parziale del suo governo. In base a un decreto pubblicato ieri, il ministro degli Affari esteri Olivia Rouamba, in carica dal marzo 2022, cede il posto a Karamoko Jean-Marie Traoré, finora responsabile della cooperazione regionale. Non è stata fornita alcuna motivazione ufficiale per questo rimpasto. Altri avvicendamenti sono avvenuti al ministero dell'Istruzione nazionale, al cui vertice è stato nominato il segretario generale del governo Jacques Sosthene Dingara, mentre Yacouba Zabré Gouba sostituisce Simon-Pierre Boussim al ministero delle Miniere. Inoltre, il ministro delle Comunicazioni e portavoce del governo, Jean-Emmanuel Ouedraogo è stato elevato al rango di ministro di Stato. Nessun cambio riguarda invece le altre posizioni chiave (Difesa, Finanze, Sicurezza). Il Burkina Faso, che ha subito due colpi di Stato nel 2022, è coinvolto dal 2015 in una spirale di violenza jihadista che si estende oltre i suoi confini. Negli ultimi sette anni, secondo le Ong, la violenza ha causato più di 17 mila morti tra civili e militari e più di due milioni di sfollati interni. (Res)