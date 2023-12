Speciale difesa: Moldova, premier Recean, serve moderno sistema di difesa aerea per contrastare la Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Moldova ha bisogno di un sistema di difesa aerea modernizzato per contrastare le minacce provenienti dalla Russia, accentuate dall'invasione dell'Ucraina. Lo ha detto il primo ministro della Moldova, Dorin Recean in un'intervista televisiva, tre giorni dopo che il Parlamento di Chisinau ha approvato una nuova strategia di sicurezza che identifica Mosca come la più grande minaccia alla sicurezza nazionale e del governo filoeuropeo di Chisinau. Recean ha detto che la Moldova intende, con l'aiuto degli alleati dell'Ue e della Nato, dotarsi di un moderno sistema di difesa aerea per difendere i propri aeroporti e le principali infrastrutture. "Se il Cremlino decidesse di attaccarci, cosa faremo? La neutralità non proteggerà la Moldova", ha detto il primo ministro. (Rob)