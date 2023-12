Speciale difesa: Spagna non parteciperà a coalizione multinazionale per contrastare attacchi Houti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna non interverrà nell'operazione multinazionale lanciata per contrastare gli attacchi missilistici e con droni effettuati dalle milizie Houthi dello Yemen contro le navi commerciali che transitano nel Mar Rosso. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Europa Press", il ministero della Difesa spagnolo ha spiegato martedì che la partecipazione alla missione è soggetta alle decisioni dell'Ue e della Nato e, di conseguenza, la Spagna "unilateralmente" non sarà coinvolta. Ieri il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, ha annunciato l'avvio dell'operazione, alla quale partecipano Regno Unito, Bahrein, Canada, Francia, Italia, Paesi Bassi, Norvegia e Seychelles, sostenendo che "la recente escalation di attacchi sconsiderati degli Houthi dallo Yemen minaccia il libero flusso del commercio, mette in pericolo la vita di marinai innocenti e costituisce una violazione del diritto internazionale". (Spm)