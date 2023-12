Sardegna: Natale in musica all'aeroporto di Cagliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante questa settimana, Sogaer, società di gestione dello scalo cagliaritano, ha organizzato ‘Musica al Volo’, una serie di concerti musicali che avranno luogo a partire da oggi, martedì 19 dicembre, per concludersi venerdì 22 dicembre. La novità, che animerà l’Aeroporto di Cagliari regalando un momento di piacevole pausa dalla frenesia che di norma accompagna l’avvio delle Feste, è il frutto della collaborazione tra il Gestore e il Conservatorio di Musica ‘G. P. Da Palestrina’: sedici studenti del Conservatorio di Cagliari si alterneranno al pianoforte della hall Partenze, anche affiancati da altri strumenti musicali, presentando un ampio repertorio di brani classici e non. I concerti dureranno ognuno circa 15-20 minuti e saranno gratuiti e aperti a tutti coloro che avranno il piacere di sostare presso la Rosa dei Venti al piano Partenze (subito prima dei controlli di sicurezza per l’accesso al molo imbarchi) nelle fasce orarie 12-15, 18-20. (Rsc)