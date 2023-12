Pnrr: Siracusano, Italia va più veloce di tutti, successo per governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia è il primo Paese europeo ad aver conseguito tutti i 52 obiettivi connessi alla quinta rata del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e ad essere pronta dunque a presentare formalmente, entro fine anno, alla Commissione Ue la richiesta di pagamento di ulteriori 10,5 miliardi del Pnrr. Così in una nota Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia. “Arriveremo presto all'incasso di 102 miliardi di euro, più della metà dell'intero ammontare delle risorse del Piano destinate al nostro Paese. L'Italia va più veloce di tutti, e questo è un successo per il governo Meloni, per tutti suoi i ministri, e in particolare per il ministro Raffaele Fitto, che in questi mesi ha lavorato per aggiornare e rimodulare il Pnrr. Un bel risultato conseguito grazie ad un positivo gioco di squadra, un passo fondamentale per affrontare al meglio le sfide che ci attendono nel 2024", aggiunge. (Rin)