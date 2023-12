Scuola: Fd'I Roma, operatori educativi abbandonati da giunta Gualtieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Oepac a Roma "sono stati abbandonati dalla giunta Gualtieri". Lo affermano in una nota le consigliere capitoline di Fd'I Francesca Barbato e Rachele Mussolini, e Laura Marsilio responsabile Dipartimento Scuola Fd'I Roma. "Dopo le proteste dei funzionari educativi e dei rispettivi coordinatori (Poses) che hanno subito dall'alto una riorganizzazione a loro discapito, anche gli operatori Oepac sono in rivolta sotto le finestre del sindaco. E hanno ragione perché è inaccettabile il taglio delle ore di assistenza ai bambini disabili ed il taglio degli stipendi agli operatori che già prendono retribuzioni ai limiti della dignità umana. Ci chiediamo - proseguono - perché la scuola che dovrebbe essere il pilastro della nostra società qui a Roma è soggetta a una tale incuria? Forse perché l'assessore Pratelli ha altre priorità. Preferisce infatti concentrarsi su provvedimenti ideologici, come la formazione Lgbt alle educatrici affinché possano decostruire gli stereotipi di genere, volendo citare i corsi obbligatori che la Pratelli assegna agli educatori, sotto l'egida di una falsa e pericolosa morale delle pari opportunità. L'assessore Pratelli - sottolineano - si preoccupi piuttosto delle pari opportunità degli operatori Oepac e delle Poses, che per la stragrande maggioranza sono donne, o dei bambini disabili, che sono esseri fragili e sulla cui pelle non si può giocare". (Com)