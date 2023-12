Lazio: Foschi (Pd), Rocca abbandona temi violenza di genere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la chiusura del Cav dell'Università di Cassino, chiuderà anche il centro antiviolenza dell'Università Roma Tre. Lo scrive Enzo Foschi, segretario Pd Roma. "La Giunta Rocca - aggiunge Foschi - ancora una volta sceglie di tagliare, lasciando dietro di sé anche le buone pratiche di contrasto alla violenza di genere, voltando le spalle alle donne vittime di violenza, ai servizi attivi che lavorano per contrastare il preoccupante fenomeno e anche alle operatrici e alle professioniste che lavorano all'interno dei centri. Ciò avviene all'interno delle università, in contesti sociali delicati, in cui è indispensabile mostrare anche alle nuove generazioni che fuggire dalla violenza, offrire un'alternativa all'oppressione è possibile. Il Partito democratico in Consiglio regionale ha presentato un emendamento al bilancio, che è in discussione in questi giorni, per richiedere un rifinanziamento dei centri antiviolenza che insistono all'interno delle università, oltre lo stanziamento per il triennio frutto delle politiche della precedente Giunta Regionale. I centri antiviolenza svolgono un ruolo cruciale per il contrasto alla violenza maschile nel Lazio, Regione finora, rispetto al dato nazionale, dati Istat 2023, che vede un maggior numero di donne che si rivolgono ai servizi specializzati, perché semplicemente funzionano. E Francesco Rocca vuole smantellarli", conclude Foschi.(Com)