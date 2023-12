Milano: Sala, anche se qualcuno lo insinua io non ho perso la volontà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche se ogni tanto qualcuno lo insinua, non ho perso la volontà. Anzi sono conscio di quanto sia difficile e i tempi non sono semplici". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala parlando con i giornalisti durante il tradizionale brindisi di Natale a Palazzo Marino. “Mi sono ricordato – ha continuato - che a gennaio sono 15 anni che lavoro per Milano dal 2009, prima come come direttore generale, poi Expo, una vita”. Questa “è una città che ha grandi capacità e questo è motivo di speranza”, ha concluso il sindaco. (Rem)