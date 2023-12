Venezia: Università Ca' Foscari approva bilancio di previsione annuale e triennale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio d'amministrazione dell'Università Ca' Foscari di Venezia ha approvato all'unanimità il bilancio unico di previsione annuale 2024 e triennale 2024-2026. Il patrimonio netto non vincolato è stimato intorno a 92,7 milioni di euro. "Questa manovra di programmazione finanziaria è coerente con le linee strategiche dell'Ateneo per rafforzare la ricerca, la didattica e i servizi alle studentesse e agli studenti", ha dichiarato la rettrice dell'Università Ca' Foscari di Venezia, Tiziana Lipiello. "Grazie alla consistente solidità patrimoniale proseguiamo - ha aggiunto - negli investimenti edilizi, fondamentali per sostenere la nostra attività scientifica e la nostra offerta didattica, e per dare nuovi spazi agli studenti e alle studentesse. Manteniamo al centro, inoltre, le nostre politiche di sostegno economico alla componente studentesca, aumentando gli stanziamenti previsti nel 2024 e nel triennio". Come riporta una nota dell'ateneo, nella programmazione finanziaria del 2024, sono state incrementate le risorse per il sostegno agli studenti e per il diritto allo studio: 23,2 milioni di euro rispetto ai 20,6 dell'anno precedente. Nel triennio lo stanziamento previsto ammonta a 68 milioni, in crescita rispetto ai 63 della precedente manovra. Per quanto riguarda gli investimenti, l'ateneo lagunare nel triennio prevede circa 25 milioni di euro di stanziamenti complessivi dedicati per lo più all'edilizia. Ca' Foscari, come si apprende, ha inoltre ottenuto oltre 10 milioni di euro nell'ambito dei finanziamenti del ministero dell'Università e della Ricerca per le grandi attrezzature scientifiche e si è contraddistinta per la propria capacità di attrarre fondi del Pnrr per i progetti di ricerca, cifra che oggi ha raggiunto 90 milioni di euro. (Rev)