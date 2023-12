© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: delegazione cinese in Siria per discutere tensioni a Gaza e Cisgiordania - Il ministro degli Esteri della Siria, Faisal Miqdad, ha discusso degli attacchi di Israele nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania con il direttore generale del Dipartimento per l'Asia occidentale e il Nord Africa del ministero degli Esteri della Cina, Wang Di. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa siriana filo-governativa "Sana", secondo cui durante l'incontro Miqdad ha confermato "la ferma posizione della Siria a sostegno del principio di una sola Cina e dell'unità dei suoi territori e del suo popolo, contro tutti i tentativi di palese interferenza nei suoi affari interni". La delegazione cinese, guidata da Wang, ha incontrato anche Bouthaina Shaaban, consigliera speciale del presidente della Repubblica siriana ed ex ministra degli Espatriati. Shaaban ha sottolineato la necessità di rafforzare le relazioni del suo Paese con la Cina "che si sono notevolmente sviluppate negli ultimi anni", aggiungendo che tutti i tentativi di Stati Uniti e Israele non sono bastati per "emarginare il ruolo della Siria nelle questioni della Palestina e dei Paesi arabi" (segue) (Res)