I fatti del giorno – Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migranti: ambasciatore Libia all’Onu, non possiamo fermare flussi irregolari da soli - La Libia da sola non può risolvere il problema dell’immigrazione irregolare, che è piuttosto una responsabilità internazionale che coinvolge i paesi di origine, di transito e di destinazione. Lo ha detto il rappresentante della Libia presso le Nazioni Unite, Taher el Sonni, parlando ieri al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. “La settimana scorsa, il 10 dicembre, è stata la Giornata internazionale dei diritti umani e oggi, attraverso le dichiarazioni di molti paesi, abbiamo sentito il loro vivo interesse per le questioni relative ai diritti umani in Libia, in particolare per il dossier sull’immigrazione”, ha detto Sonni. “In questo contesto, affermiamo la volontà della Libia di proteggere i diritti umani e di ritenere responsabili coloro che sono coinvolti in qualsiasi violazione, non importa quanto tempo ci vorrà e nonostante tutte le sfide”, ha aggiunto El Sonni. (segue) (Res)