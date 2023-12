© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bangladesh: manifestanti danno alle fiamme un treno, morte quattro persone - Manifestanti antigovernativi hanno dato alle fiamme un treno a Dacca, capitale del Bangladesh, causando la morte di almeno quattro persone nell’ambito di uno sciopero nazionale indetto dall’opposizione in vista delle elezioni in programma a gennaio. “Sostenitori dello sciopero hanno dato alle fiamme tre compartimenti di un treno espresso”, ha dichiarato un funzionario del servizio antincendio, Shahja Han Shikder, citato dal quotidiano locale “Daily Sun”. “Quattro corpi sono stati recuperati da uno dei compartimenti”. L’incidente di oggi è l’ultimo episodio in un clima di fortissima tensione in vista del voto, con l’opposizione che chiede le dimissioni del governo guidato dalla prima ministra Sheikh Hasina per assicurare l’imparzialità delle procedure elettorali. (segue) (Res)