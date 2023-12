© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uzbekistan: Mirziyoyev firma legge costituzionale su passaggio a sistema elettorale misto - Il presidente dell'Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, ha firmato una legge costituzionale sulla transizione nella repubblica dal sistema elettorale maggioritario al modello misto, e il testo della legge è stato pubblicato oggi. Lo scorso maggio Mirziyoyev aveva approvato attraverso un decreto la proposta di transizione dal sistema elettorale maggioritario a un modello maggioritario-proporzionale, e aveva ordinato l'elaborazione di un corrispondente disegno di legge, che è stata adottata dalla Camera legislativa (bassa) del Parlamento alla fine di ottobre, e dal Senato il mese successivo. La legge prevede che 75 deputati della Camera legislativa vengano eletti in circoscrizioni elettorali uninominali, e 75 sulla base di un sistema proporzionale che tenga conto dei voti espressi nei confronti dei partiti politici in ciascuna circoscrizione elettorale. Legge costituzionale "Sull'introduzione di modifiche e integrazioni ad alcune leggi della Repubblica dell'Uzbekistan volte a migliorare ulteriormente la procedura per lo svolgimento di elezioni e referendum" prevede modifiche e integrazioni al codice elettorale del Paese e a sette leggi. Finora l’Uzbekistan ha utilizzato un sistema elettorale maggioritario, nel quale venivano eletti i candidati che avevano ricevuto la maggioranza dei voti nella propria circoscrizione elettorale. Inoltre, tutti i candidati alle elezioni devono rappresentare i partiti che operano nel Paese. (Res)