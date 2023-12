I fatti del giorno - America latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- America latina: Pil in crescita del 2,2 per cento nel 2023, lieve rallentamento nel 2024 - Le economie dell’America latina e dei Caraibi cresceranno in media del 2,2 per cento nel 2023 e subiranno un lieve rallentamento l’anno prossimo, attestandosi all’1,9 per cento. Lo indica il bilancio preliminare formulato dalla Commissione economica per l’America latina e i Caraibi (Cepal) delle Nazioni Unite, secondo cui tale tendenza avrà ripercussioni negative sulla creazione di posti di lavoro e sul divario di genere. Nel complesso tutte le zone sub-regionali avranno nel 2023 una crescita inferiore rispetto allo scorso anno. Il Sudamerica dovrebbe crescere dell’1,5 per cento, rispetto al 3,8 per cento del 2022, l’America centrale del 3,5 per cento (contro il 4,1 per cento dello scorso anno) e i Caraibi (Guyana esclusa) del 3,4 per cento, a fronte di un’espansione di 6,4 punti percentuali registrata nel 2022. Per il 2024 si prevede che la regione crescerà su ritmi inferiori rispetto a quest’anno: il Sudamerica dell’1,4 per cento, l’America centrale del 2,7 per cento e i Caraibi del 2,6 per cento. (segue) (Res)