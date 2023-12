© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezuela: Territorio Essequibo, Maduro invita Regno Unito a tener giù mani da America latina - Il Regno Unito crede ancora di essere proprietario delle sue ex colonie, ma dovrebbe “tener giù le sue sporche mani” dall’America latina. Lo ha detto il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, commentando la visita in Guyana del sottosegretario di Stato britannico per le Americhe e i Caraibi, David Rutley, nel pieno della crisi aperta lo scorso 3 dicembre dal referendum venezuelano per l’annessione del Territorio Essequibo. “Si tratta di un’usanza degli antichi imperi. Credono di essere ancora proprietari delle loro ex colonie. Sono gli stessi Paesi che hanno derubato ed espropriato il Venezuela, defraudandoci della nostra Guyana Essequiba”, ha affermato Maduro in diretta televisiva, invitando il “decadente impero britannico” a non mettere le sue “sporche mani” in “una questione che non lo riguardo”. Parole simili a quelle pronunciate poche ore prima dal ministro degli Esteri di Caracas, Yvan Gil. “L’ex impero invasore e schiavista, che ha occupato illegalmente il territorio della Guyana Essequiba e ha agito con astuzia contro gli interessi del Venezuela, insiste nell’intervenire in questioni territoriali che esso stesso ha generato”, ha dichiarato il capo della diplomazia venezuelana su X, la piattaforma social precedentemente nota come Twitter. Secondo Gil, “la controversia sarà risolta direttamente tra le parti” e l’unica azione valida che il Regno Unito potrebbe compiere è “riconoscere la propria responsabilità”. (segue) (Res)