I fatti del giorno - America latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Perù: 36 mesi di carcere preventivo per il leader della sinistra Cerron - I giudici del Sesto tribunale nazionale per l’indagine preliminare del Perù hanno comminato 36 mesi di carcere preventivo al leader della formazione politica di sinistra Perù Libre, Vladimir Cerron, latitante dallo scorso ottobre e già condannato a tre anni e sei mesi di carcere per corruzione. Lo riportano i media locali. I 36 mesi, si precisa, saranno calcolati a partire dal momento in cui Cerron sarà rintracciato e arrestato dalle autorità. Secondo i giudici, il segretario generale di Perù Libre ha “eluso tutte le regole di condotta previste” nell’ambito del procedimento a suo carico, allontanandosi dalla sua abitazione senza preavviso e non presentandosi ogni 30 giorni davanti all’autorità giudiziaria. Cerron era stato condannato per presunte irregolarità commesse durante la costruzione di un aeroporto nel dipartimento di Junin nel 2014, all’epoca in cui ricopriva l’incarico di governatore. Il leader della sinistra peruviana era stato anche condannato a risarcire lo Stato per 800 mila sol, circa 200 mila euro. (segue) (Res)