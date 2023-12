I fatti del giorno - America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nicaragua: la Croce rossa chiude il suo ufficio a Managua, stop a missione umanitaria - Il Comitato internazionale della Croce rossa (Cicr) ha chiuso ieri il suo ufficio a Managua, ponendo fine alla sua missione umanitaria in Nicaragua così come chiesto in precedenza dal presidente di quel Paese, Daniel Ortega. Lo ha reso noto la stessa organizzazione in un comunicato, pur ribadendo la disponibilità a "riprendere il dialogo e l'azione umanitaria in Nicaragua". La missione, si sottolinea, era concentrata su "obiettivi esclusivamente umanitari" sin dal 2018, anno d'inizio delle attività. L'anno successivo il Cicr aveva istituito una missione permanente a Managua e aveva formalizzato con le autorità locali un accordo per visitare i detenuti, garantendone i contatti con le famiglie e intervenendo a favore dei soggetti più vulnerabili. Impegno confermato sempre ieri anche dall'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Nada al Nashif, secondo cui il governo del Nicaragua "sta deviando sempre più dal rispetto dei diritti umani, dallo Stato di diritto e dagli altri principi democratici". Secondo al Nashif, nel Paese "l'impunità è la norma" e non vi sono misure necessarie a prevenire violazioni delle libertà fondamentali dei cittadini. (Res)