Unicredit: prima banca paneuropea a ottenere certificazione globale Edge per equità di genere e inclusione

- Unicredit ha raggiunto un importante traguardo diventando la prima banca paneuropea certificata Edge a livello globale per l’equità di genere e l’inclusione. Ciò è stato reso possibile – riferisce una nota – grazie all’impegno in tema di diversità e inclusione nelle banche del Gruppo presenti in Ungheria, Bulgaria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania, Croazia e Serbia, che si affiancano alle banche già certificate in Italia, Germania e Austria. UniCredit è la prima banca ad essere certificata in dieci Paesi ottenendo la prestigiosa certificazione globale. La certificazione Edge è il principale standard globale per la Diversità, l'Equità e l'Inclusione, in tema di equità di genere e intersezionalità sul luogo di lavoro. Offre un approccio olistico all’interno del quale le organizzazioni si misurano a livello globale. Il processo di certificazione prevede una rigorosa revisione da parte di un ente terzo in relazione a rappresentanza di genere in termini di piani di successione, equità retributiva, efficacia delle policy e delle procedure, livello di inclusione all’interno della cultura aziendale. Tutte le banche Unicredit certificate Edge si impegnano a continuare il percorso intrapreso verso l'equità di genere e l'inclusione sul posto di lavoro, seguendo piani d'azione Edge dedicati. Questi piani sono definiti in base ai risultati del processo di certificazione. Includono diversi impegni, tra i quali garantire una rappresentanza femminile a livello di middle, upper e top management; creare opportunità di promozione e di retribuzione a parità di lavoro; incoraggiare una maggiore fruizione del congedo di paternità, che in Unicredit è offerto in misura maggiore rispetto a quanto previsto dalla legge. (segue) (Com)