Unicredit: prima banca paneuropea a ottenere certificazione globale Edge per equità di genere e inclusione (2)

- Andrea Orcel, Amministratore delegato di Unicredit, ha dichiarato: "Unicredit si sta affermando in Europa come esempio in tema di sostenibilità aziendale. Siamo molto orgogliosi di essere la prima organizzazione del settore bancario a ottenere la certificazione Edge in dieci Paesi e la prima banca paneuropea con certificazione globale. Essere campioni quando si parla di diversità di genere, equità e inclusione è parte integrante della nostra cultura e riafferma il nostro impegno attorno a principi e valori che rappresentano una componente cruciale del nostro continuo successo aziendale. La ricca diversità all'interno del nostro team crea l’ambiente inclusivo attraverso il quale fornire le migliori soluzioni ad un numero sempre maggiore di clienti, in crescita in tutta Europa". Aniela Unguresan, fondatrice di Edge Certified Foundation, ha commentato: "Il risultato ottenuto da Unicredit, la certificazione globale Edge, è una svolta per il business. Unicredit, partendo nel 2022 da cinque società del gruppo e allargandosi oggi ad altre sei banche, copre con la certificazione più dell'80 per cento dei propri dipendenti, dimostrando un profondo impegno verso i temi di Diversità, Equità e Inclusione, motori per un successo sostenibile. La certificazione globale dimostra fiducia in Edge come standard intrapreso su base volontaria oltre che certificazione indipendente. Rappresenta anche una leva strategica per contare su un bacino di talenti diversi, stabilendo nuovi parametri di riferimento per un ambiente di lavoro inclusivo ed equo per tutti. Ottenendo la certificazione EDGE a livello globale, UniCredit non si limita a raccontare una storia di successo, ma si pone all'avanguardia nel futuro del business - diverso, equo, inclusivo e straordinariamente innovativo. Congratulazioni!". (Com)