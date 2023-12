Olimpiadi 2026: Fontana, su pista da bob decisione entro fine anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla pista da bob per le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, a me "non risulta che la decisone sia oggi, ma so che sta arrivando una relazione sulle proposte che sono state presentate e auspico che si possa rimanere in Italia e a Cortina, perché comunque era quello il progetto iniziale". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della seduta consiliare. Prima "stiamo a vedere quali sono i risultati poi prenderemo una decisione, sicuramente entro la fine dell'anno". (Rem)