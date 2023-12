Ucraina-Russia: Putin, nostro esercito mantiene l'iniziativa sul fronte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito russo mantiene l'iniziativa sul fronte in Ucraina. Lo ha affermato il presidente della Russia, Vladimir Putin. "Valutando la situazione attuale (...) sulla linea del contatto di combattimento, si può dire con sicurezza che le nostre truppe mantengono l'iniziativa. In effetti, facciamo ciò che riteniamo necessario, ciò che vogliamo, dove è necessario, dove voi, i comandanti in generale, ritenete opportuno aderire alle tattiche di difesa attiva (...) e miglioriamo le nostre posizioni", ha affermato Putin in una riunione estesa del Consiglio del ministero della Difesa. (Rum)