Pnrr: Patuanelli (M5s), Meloni non sa spendere risorse, ma festeggia richieste di rate

18 ottobre 2021

- "Vorremmo dire al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che l'Italia non deve festeggiare il fatto di essere il primo Paese a chiedere la quinta rata Pnrr. Dovrebbe invece festeggiare il fatto di essere in grado di spendere i soldi che incassa, cosa che il governo invece non riesce a fare come dimostrato in sequenza da Corte dei conti, Ragioneria e Ufficio parlamentare di bilancio". Lo afferma in una nota Stefano Patuanelli, presidente dei senatori del M5s. "Siamo all'assurdo manipolatorio in base al quale si festeggiano una rimodulazione del Pnrr o una richiesta di rata, semplicemente perché non si ha nulla da festeggiare in termini di risultati concreti", aggiunge.(Com)