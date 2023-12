Iraq: affluenza al 41 per cento al primo giorno di elezioni amministrative provinciali (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2 ottobre scorso, il ministro turco dell’Energia e delle Risorse naturali, Alparslan Bayraktar, aveva annunciato che l’oleodotto era funzionante e le esportazioni sarebbero riprese presto, pochi giorni dopo aver dichiarato che l’oleodotto sarebbe tornato operativo una volta ultimati i lavori di manutenzione per riparare i danni causati dalle alluvioni dello scorso marzo. Tuttavia, secondo quanto si apprende dall'emittente irachena "Kurdistan 24", le esportazioni dal Kurdistan attraverso l’oleodotto Kirkuk-Ceyhan non sono ancora state ripristinate. L’arresto delle esportazioni di petrolio dal Kurdistan iracheno attraverso l’oleodotto che da Kirkuk conduce al porto turco di Ceyhan ha avuto delle conseguenze anche in Italia. Anche se le compagnie petrolifere italiane non sono direttamente coinvolte nei giacimenti a Kirkuk, all'inizio del 2023 il Kurdistan iracheno era divenuto per Roma il primo fornitore di greggio a seguito del blocco delle importazioni di petrolio dalla Russia per effetto delle sanzioni euroatlantiche. (Irb)