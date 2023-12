Irlanda: premier Varadkar cade nello scherzo telefonico del duo comico russo, viviamo gravissima crisi migratoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro irlandese Leo Varadkar è caduto nello scherzo telefonico del duo comico russo Vovan e Lexus. E' quanto segue da un messaggio pubblicato sul canale Telegram dai due youtuber, uno dei quali ha fatto finta di essere un alto funzionario africano, in maniera simile allo scherzo fatto nei mesi scorsi alla presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni. Nella conversazione telefonica Varadkar ha affermato che il suo Paese "sta vivendo la crisi migratoria più grande della sua storia" causata dal conflitto in Ucraina. "In Irlanda ora vivono 100 mila ucraini. Io stesso per 9 mesi ho sistemato nella mia casa un rifugiato dall'Ucraina", ha detto Varadkar. Inoltre, il premier non si è detto sicuro che l'Irlanda potrebbe diventare un garante di sicurezza per l'Ucraina nel corso dei potenziali negoziati di pace. Inoltre, come ha aggiunto il primo ministro, Dublino non vede la prospettiva dell'adesione dell'Ucraina all'Ue nel prossimo futuro, poiché "qualsiasi Stato deve soddisfare determinati standard in termini di democrazia, sistema giudiziario, sistema legale ed economia". L'Irlanda stessa a suo tempo ha impiegato 15-20 anni per soddisfare questi requisiti, come rilevato dal premier. (Rel)