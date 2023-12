Libia: Parlamento dell’est respinge dialogo con governo di Tripoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti libica, il parlamento eletto nel 2024 con sede a Bengasi, in Cirenaica, ha emesso una risoluzione che rifiuta qualsiasi dialogo politico a cui partecipi anche il Governo di unità nazionale, l’organo esecutivo riconosciuto dalle Nazioni Unite con sede a Tripoli e guidato dal premier Abdulhamid Dabiaba. E’ quanto si legge nella risoluzione numero 23 del foro legislativo libico pubblicata ieri, 18 dicembre, dal portavoce del Parlamento, Abdullah Bilheg. A tal riguardo, la Camera dei rappresentanti convocherà una sessione plenaria per ufficializzare la decisione di respingere l’iniziativa portata dall’Onu per riunire allo stesso tavolo i cinque principali soggetti istituzionali della Libia nell’intento di superare gli ostacoli che frappongono alle elezioni. In un briefing al Consiglio di sicurezza della Nazioni Unite, l’inviato delle Nazioni Unite in Libia, Abdoulaye Bathily, ha dichiarato che alcuni “leader libici non mostrano impegno nel porre fine alla situazione di stallo di lunga data che ha causato molta sofferenza al popolo libico”. Bathily ha detto che “ad eccezione di alcuni titolari di cariche politiche il cui mandato è scaduto e che tengono il paese in ostaggio delle loro particolari ambizioni, i libici di tutti i ceti sociali esprimono la loro e piena disponibilità a garantire elezioni pacifiche, inclusive e di successo". (Lit)