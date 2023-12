Germania: indice Ifo fiducia settore esportazioni in calo a dicembre a -6,7

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice della fiducia del settore delle esportazioni tedesco, elaborato dall'Istituto per la ricerca economica di Monaco di Baviera (Ifo), è sceso a dicembre a quota -6.7 dai -4,1 punti di novembre. La maggior parte dei comparti prevede un calo dell'export nei prossimi mesi, dall'auto all'ingegneria meccanica. Inoltre, settori ad alta intensità di energia come la chimica e i metalli si trovano attualmente in una situazione particolarmente difficile. L'industria alimentare e i produttori di bevande stimano, invece, un aumento delle esportazioni, così come il settore del pellame. (Geb)