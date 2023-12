Diplomazia: Brunetta, soft e hard power facce di stessa medaglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"È sempre bello quando un organo di stampa come Agenzia Nova taglia traguardi importanti che significano impegno nella verifica dei fatti, qualità e tempismo" Renato Brunetta

Ministro per la Pubblica amministrazione

19 luglio 2021

- "Viviamo una fase di grande incertezza. La forza della rete diplomatica del mondo occidentale avanzato ha di fronte la sfida del mondo non democratico e potrebbe addirittura soccombere in termini di primato internazionale. È in atto un conflitto strategico e valoriale. Due visioni che si fronteggiano per acquisire una posizione egemonica. Vi sono forti dubbi su chi alla fine uscirà vincitore da questa partita". Lo afferma il presidente del Cnel, Renato Brunetta, intervenendo alla conferenza degli ambasciatori, nel panel sulla "Diplomazia della crescita" in corso alla Farnesina. "Di fronte a questo scenario così volatile - ha spiegato Brunetta - va modificandosi anche il tradizionale rapporto tra soft e hard power. Le distinzioni di un tempo vengono meno. Possiamo dire, semplificando, che ora soft e hard power rappresentano le due facce di una stessa medaglia. Le società, le economie, le democrazie sono chiamate a competere su entrambi i fronti, tanto sul soft power quanto sull'hard power, due dimensioni strettamente interconnesse. Qui, in questo snodo oggi così cruciale si colloca la diplomazia della crescita. Qui si giocano le nuove e più significative sfide della rete diplomatica. Ed è qui - ha aggiunto Brunetta - che prende forma anche un rinnovato ruolo dei corpi intermedi, di cui il Cnel è il principale luogo di incontro e rappresentanza. Dopo l'ubriacatura della disintermediazione, i corpi intermedi riscoprono oggi il loro ruolo più genuino, sia sul piano nazionale sia sul piano internazionale. E in questa loro azione - ha concluso Brunetta - si pongono come valore aggiunto per la diplomazia della crescita, come valore aggiunto per la presenza dell'Italia all'estero, come valore aggiunto per le nostre aziende, per le istituzioni, per i cittadini, per tutti noi". (Rin)