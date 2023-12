Serbia: premier croato Plenkovic, risultati elezioni rispecchiano la realtà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I risultati delle elezioni in Serbia rispecchiano la realtà. Lo ha affermato il premier croato Andrej Plenkovic, commentando l'esito delle elezioni parlamentari tenutesi nel Paese balcanico domenica scorsa, che hanno visto la netta vittoria della lista elettorale "Aleksandar Vucic-La Serbia non deve fermarsi", guidata dal Partito progressista (Sns) di cui fa parte il presidente serbo. Lo riporta la stampa locale. Plenkovic ha quindi espresso rammarico per il fatto che il rappresentante della minoranza croata non abbia ottenuto un nuovo seggio nel Parlamento di Belgrado. "Mi dispiace moltissimo che l'Unione democratica dei croati della Vojvodina non abbia ottenuto nuovamente un mandato, questo è ciò che mi preoccupa", ha detto il premier, sottolineando che per la Croazia questo significa dover lavorare con la Serbia "su ciò che è stato concordato nell'accordo bilaterale 20 anni fa, cioè che alla minoranza croata venga garantito un seggio nel Parlamento serbo". "Continuiamo a condurre un dialogo volto a risolvere le questioni aperte", ha aggiunto il primo ministro croato. (Seb)