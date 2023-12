Abruzzo: rete irrigua del Fucino, avviato iter autorizzativo del progetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato depositato in Regione il progetto per la realizzazione della rete irrigua a pressione nella piana del Fucino: sarà finanziato nell'ambito del Fondo di Sviluppo e Coesione attualmente in negoziazione con il governo nazionale con una dotazione finanziaria di circa 100 milioni di euro. Lo ha annunciato il vicepresidente della Giunta regionale e assessore con delega all'agricoltura Emanuele Imprudente in occasione della tavola rotonda sulle prospettive di sviluppo dell'agricoltura in Abruzzo. "Si tratta di un'infrastruttura fondamentale per l'agricoltura abruzzese ed, in particolare, per il territorio sul quale insisterà", dichiara Imprudente. "Un progetto fortemente voluto dalla Giunta regionale di centrodestra ed in particolare dall'Assessorato all'Agricoltura, che oggi diventa realtà - continua Imprudente - dopo le innumerevoli strumentalizzazioni politiche che ne hanno scandito tutto l'iter". Relativamente alle tempistiche per la realizzazione dell'opera, il 29 settembre è stato avviato il Provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur), e la contestuale consultazione degli Enti per la completezza documentale. Non appena il soggetto attuatore, ovvero l'Azienda regionale per le attività produttive (Arap), ultimerà l'integrazione e verrà aggiornato lo Studio di Impatto Ambientale, inizierà la fase di osservazioni che durerà 30 giorni a decorrere dal 22 dicembre. Decorsi i termini delle eventuali integrazioni e valutato il progetto, verrà convocata la Conferenza di Servizi che si dovrà chiudere entro 90 giorni dalla prima riunione. Dopodiché, si avvierà la gara d'appalto per iniziare i lavori". (Gru)