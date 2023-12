Gaza: Mezzaluna rossa Qatar dispiegherà nave di soccorso per fornire aiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Mezzaluna rossa del Qatar ha annunciato il suo piano di dispiegare una nave di soccorso, pari alla capacità di circa 30 aerei, per consegnare il maggior numero possibile di aiuti alla popolazione della Striscia di Gaza. Lo ha riferito la società ieri in un comunicato. L'annuncio arriva insieme al lancio della campagna di raccolta fondi "Palestine Duty", in linea con gli sforzi e il sostegno umanitario della società alla popolazione di Gaza. (Res)