Commercio: De Gregorio (Azione), stop nuovi laboratori alimentari in sito Unesco Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma "nei giorni scorsi ho protocollato una mozione urgente per impegnare sindaco e assessore competente a non tergiversare oltre e prorogare la delibera che impone lo stop all'apertura di nuovi laboratori artigianali alimentari nel sito Unesco". Lo afferma in una nota la consigliera capitolina di Azione, Flavia De Gregorio. "In assenza di questo provvedimento, infatti, a partire dal 1 gennaio c'è il rischio concreto che il cuore della città si trasformi in un'enorme mangiatoia a cielo aperto - spiega -. Aver tentato finora di impedirmi di discutere in Aula la mozione presentata è solo il goffo tentativo di mettere il bavaglio alle opposizioni e fermare qualsiasi azione finalizzata alla tutela del centro storico cittadino. Invito, pertanto - conclude -, l'assessore Lucarelli e il presidente Alemanni a chiarire una volta per tutte la propria posizione in proposito: evitare di farlo equivale a favorire il far west". (Com)