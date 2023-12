Carceri: Sappe, operazione antidroga a Regina Coeli, 30 per cento detenuti è tossicodipendente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi l'unità del reparto polizia penitenziaria del carcere di Regina Coeli, a Roma, insieme alla polizia di Stato ha condotto un'operazione del contrasto al traffico di droga. L'operazione, portata avanti sia all'esterno che all'interno del carcere, ha portato al sequestro di un ingente quantitativo di droga. In una nota il sindacato autonomo di polizia penitenziaria esprime "apprezzamento al personale del carcere di Regina Coeli per la professionalità evidenziata nel corso della operazione di servizio che ha permesso il sequestro di droga e denaro". E' quanto si legge in una nota del segretario generale Donato Capece. "Nei giorni scorsi unità del reparto di polizia penitenziaria della Casa circondariale di Roma Regina Coeli, unitamente a personale della polizia di Stato della questura di Roma III distretto Fidene Serpentara ufficio di polizia anticrimine, hanno condotto e portato a termine una operazione di contrasto al traffico di droga presso l'abitazione di L.M., in Roma zona Monte Baldo, con rinvenimento e sequestro di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente di tipo hashish, modico di tipo eroina ed altre sostanze chimiche, strumenti di precisione atti alla pesatura e al taglio e un'importante somma di denaro contante", spiega. (segue) (Com)