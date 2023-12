Carceri: Sappe, operazione antidroga a Regina Coeli, 30 per cento detenuti è tossicodipendente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'attività, coordinata dalla procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma - prosegue Capece -, originava dal lavoro investigativo svolto all'interno del carcere di Regina Coeli da parte degli agenti di polizia penitenziaria operativi nelle sezioni detentive che acquisivano ed elaboravano, tramite il proprio Comando, attendibili informazioni, nonché dalla sinergia con il personale della polizia di Stato del III distretto Fidene Serpentara. Coinvolto anche il nucleo cinofili della polizia penitenziaria di stanza presso il Prap Lazio-Abruzzo-Molise con il decisivo intervento del cane Klea, femmina di razza pastore tedesco, la quale, guidata dal suo conduttore, ha immediatamente individuato la sostanza stupefacente poi sequestrata. Il 30 per cento circa dei detenuti è tossicodipendente e anche più del 20 per cento degli stranieri ha problemi di droga' e, nonostante l'Italia sia un Paese il cui ordinamento è caratterizzato da una legislazione all'avanguardia per quanto riguarda la possibilità che i tossicodipendenti possano scontare la pena all'esterno, sono tantissimi coloro che fanno uso di sostanze stupefacenti e sono detenuti in carcere". (segue) (Com)