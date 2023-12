Croazia: ministro Esteri, siamo riconosciuti in Europa come hub energetico nei Balcani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Croazia è riconosciuta in Europa come un hub energetico nella regione dei Balcani. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri croato, Gordan Grlic Radman, ripreso dalla stampa di Zagabria. "La Croazia è riconosciuta come il più grande sostenitore del percorso europeo nella regione balcanica e, grazie al terminale Gnl (nell'isola di Veglia-Krk), è anche riconosciuta come un hub energetico regionale", ha affermato il ministro croato, sottolineando che l'economia del Paese "cresce da 11 trimestri consecutivi" e che nel terzo trimestre di quest'anno "ha registrato la crescita più elevata tra gli Stati membri". "Grazie ai fondi europei, il Prodotto interno lordo della Croazia oggi è aumentato del 5 per cento e ha raggiunto il 73 per cento della media dell'Unione europea", ha continuato Grlic Radman, ricordando che il Paese negli ultimi anni ha attraversato "una profonda trasformazione socio-politica ed economica". Il capo della diplomazia croata ha poi affermato che i negoziati per l'adesione della Croazia all'Ocse sono in corso e ha ribadito la previsione secondo cui il Paese diventerà membro dell'organizzazione nel 2026. (Seb)