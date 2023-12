Imprese: Firstance e Gatsby and White si uniscono, nasce nuova piattaforma d'intermediazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Firstance e Gatsby and white annunciano la firma di un accordo vincolante che prevede l’acquisto da parte di Firstance del 100 per cento del capitale sociale di Gatsby and white Sa e Gatsby and white Agency Sa (collettivamente, "Gatsby and white"). E' quanto si apprende in una nota a diffusione stampa. Nel contesto dell’operazione, i soci venditori e key manager di Gatsby and white reinvestiranno una porzione significativa del loro incasso in Firstance, assicurando piena continuità a clienti e partner e confermando il loro pieno impegno nei confronti del nuovo gruppo. Dall’unione di Firstance e Gatsby and white nasce la realtà leader a livello europeo nell’intermediazione di soluzioni assicurative per il mercato del wealth management, con oltre 33 miliardi di euro di masse intermediate; presenza diretta in Italia, Lussemburgo, Belgio, Liechtenstein, Monaco e Spagna; una squadra di oltre 80 professionisti, in costante crescita e con consolidato know-how; una piattaforma tecnologica proprietaria state-of-the-art in grado di garantire l’automazione e la digitalizzazione dei processi relativi alla distribuzione e intermediazione di prodotti di private insurance. Massimiliano Merlo, fondatore e Ad di Firstance, ha commentato: "Sono particolarmente lieto e orgoglioso di annunciare l’unione di Firstance e Gatsby and white: oggi nasce il leader indiscusso a livello europeo nell’intermediazione di soluzioni di private insurance. Conosciamo e rispettiamo Gatsby and white da anni e siamo entusiasti di unire le forze per servire meglio i nostri clienti e partner in tutta Europa". (segue) (Com)