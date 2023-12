Imprese: Firstance e Gatsby and White si uniscono, nasce nuova piattaforma d'intermediazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa acquisizione "rappresenta una pietra miliare nel nostro piano di espansione internazionale - ha aggiunto Merlo -. Insieme a Gatsby and white, miriamo a diventare la piattaforma d’intermediazione di riferimento per i nostri clienti e partner, facendo leva su un know-how superiore, sulle migliori pratiche condivise in entrambe le realtà e su una forte presenza locale in ciascuno dei principali centri di wealth management a livello europeo, con l’opportunità di portare il nostro know-how tecnologico in Gatsby and white". "Questa unione - ha spiegato l'Ad di Gatsby and white, Pieter Coopmans - rappresenta un passo fondamentale nella creazione della prima vera piattaforma d’intermediazione di soluzioni di private insurance internazionale e multi-giurisdizionale. L’operazione - prosegue la nota - rappresenta un importante milestone per i nostri clienti, partner e staff. La complementarità di competenze, mercati serviti e modelli di business rappresentano solide fondamenta per servire al meglio i nostri clienti e partner con le migliori soluzioni disponibili. Sfruttando la piattaforma tecnologica all’avanguardia e la solidità finanziaria di Firstance, saremo in grado di accelerare la nostra strategia di crescita migliorando al contempo il servizio ai nostri clienti". (segue) (Com)