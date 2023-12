Imprese: Firstance e Gatsby and White si uniscono, nasce nuova piattaforma d'intermediazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Juan Lozano, Benno Vegers e Serge Krancenblum, partner fondatori di Gatsby and white, hanno commentato: "Siamo entusiasti del prossimo capitolo del percorso imprenditoriale che abbiamo iniziato oltre dieci anni fa. Questa segna la creazione di una piattaforma di intermediazione internazionale unica, basata sulla tecnologia e sulla conoscenza capillare dei diversi mercati. Le nostre sinergie si basano sula complementarità dei nostri punti di forza e sui valori condivisi di fiducia e rispetto reciproco. Siamo convinti che questo allineamento di valori sarà fondamentale per un processo di integrazione di successo, favorendo una cultura aziendale coesa", hanno concluso. Il perfezionamento dell'operazione è soggetto all’ottenimento dell’approvazione da parte delle autorità competenti. Nell’ambito dell’operazione - conclude la nota -, Firstance è stata assistita da Chiomenti e Arendt and medernach per gli aspetti legali corporate, da Latham and watkins come financing legal advisor e da Deloitte per le attività di due diligence finanziaria, fiscale e legale. Gatsby and white si è avvalsa del supporto di Pwc Luxembourg in qualità di M and a advisor e di Vertumnus per gli aspetti legali dell’operazione. (Com)