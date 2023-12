Libano: fonti stampa, Israele punta ad accordo diplomatico per allontanare Hezbollah dal confine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele avrebbe informato gli Stati Uniti di voler "allontanare" il movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah di almeno 9,6 chilometri dal confine libanese "come parte di un accordo diplomatico per porre fine alle tensioni con il Libano". Lo hanno dichiarato al portale "Axios" tre funzionari israeliani e statunitensi. Le tensioni al confine tra Israele e Libano sono state una delle principali questioni discusse durante l'incontro di ieri del segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, con il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, e il ministro della Difesa, Yoav Gallant, a Tel Aviv. Secondo le fonti "Axios", Netanyahu e Gallant hanno detto ad Austin che "Israele non può accettare che decine di migliaia di suoi cittadini siano sfollati per mesi a causa della situazione della sicurezza dall'altra parte del confine". In particolare, "Israele vuole un accordo che preveda di spingere le forze di Hezbollah abbastanza lontano da impedire loro di sparare contro i villaggi e le città israeliane lungo il confine, o di condurre un attacco" come quello sferrato dal movimento islamista palestinese Hamas il 7 ottobre, hanno aggiunto le stesse fonti. (Was)