Energia: Togni (Anev), eolico offshore muove passi importanti, fondamentali norme chiare

- "Il settore dell’eolico offshore sta iniziando a muovere passi con una certa rilevanza sia dal punto di vista numeri che dell’impronta industriale". Lo ha detto Simone Togni, presidente dell’Anev (Associazione nazionale energia del vento) aprendo il convegno "Le politiche di sviluppo dell’eolico offshore" organizzato a Roma. L’applicazione della tecnologia flottante "è quella predominante nel Paese e potrà consentire sviluppo più veloce e importante" del sistema, ha aggiunto ricordando come gli aspetti ambientali siano "fondamentali e il loro raggiungimento garantirà il successo anche economico dell’iniziativa. Però, per arrivare a una maturità tecnologica, serve un quadro normativo stabile e per questo uno dei punti centrali che stiamo portando avanti è quello di arrivare ad avere l’emanazione dei provvedimenti che si aspettano da anni, a cominciare dal Fer2. Di certo - ha concluso - gli impianti flottanti sono la base di un percorso di crescita che potrebbe portare paese a sviluppare in maniera significativa questa tecnologia". (Rin)