Torino: gli appuntamenti di oggi

- PiemonteOre 9:45, Palazzo Civico, sala Orologio: riunione della GiuntaOre 10:30, Palazzo Civico, sala Capigruppo: la Vicesindaca Favaro e le assessore Purchia e Foglietta sottoscrivono la Carta di Lille sulla cultura sostenibileOre 11:30, Teatro Regio: il sindaco Lo Russo è presente all'inaugurazione della nuova installazione "Le arcate del Regio"Ore 12, Urban Lab: il Sindaco interviene alla trsmissione radiofonica "Tutto Città, il Sindaco in diretta" in onda su Radio Juke box e radio GTTOre 13, GRP, Lungo Dora Firenze 123/bis: l'assessore Carretta è intervistato in diretta sui progetti sportivi cittadini e sulle Nitto ATP FinalsOre 14:30, via Fattorelli angolo via Pellice: l'assessore Tresso partecipa all'attività di piantamento di 100 alberi donati da Schneider Electric, a cura di Selva UrbanaOre 18, Prefettura: l'assessora Pentenero partecipa alla serata benefica organizzata per sostenere il progetto "Insieme Natale per un dono prezioso" per L'U.G.I. - Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini ODV (segue) (Rpi)