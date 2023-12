diritti: Intesa Sanpaolo, a cfo Stefano Del Punta premio come miglior alleato lgbtq+

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stefano Del Punta, Chief Financial Officer Intesa Sanpaolo, è stato premiato come "migliore persona alleata" della comunità LGBTQ+ da Parks - Liberi e Uguali, associazione senza scopo di lucro che aiuta le aziende a creare ambienti di lavoro rispettosi e inclusivi per i propri dipendenti. Intesa Sanpaolo è stata riconosciuta per l'impegno verso l'inclusione, e in particolare verso la comunità LGBTQ+, con il premio per il "Best improvement". Stefano Del Punta favorisce da sempre la diffusione di uno stile di leadership inclusivo, attento alla valorizzazione dei diversi punti di vista e di tutte le caratteristiche che contribuiscono a rendere unica ogni persona, promuovendo, tra i primi, percorsi di sensibilizzazione rivolti sia alla popolazione manageriale sia a tutte le persone dell'area CFO. Questa la motivazione che ha portato al riconoscimento. (segue) (Com)