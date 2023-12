diritti: Intesa Sanpaolo, a cfo Stefano Del Punta premio come miglior alleato lgbtq+ (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tema di orientamenti affettivi e identità di genere, Intesa Sanpaolo realizza da tempo iniziative di comunicazione e sensibilizzazione in azienda per favorire la piena inclusione delle persone LGBTQ+. Con tali iniziative, ad oggi, sono state coinvolte circa 15 mila persone. Dal 2021 è attiva a livello aziendale ISPROUD, la community di persone LGBTQ+ e alleate, nata dall' iniziativa spontanea di un piccolo gruppo e arrivata oggi a contare più di mille persone in Italia e all'estero, che promuove il confronto e propone progetti inclusivi. Il Gruppo ha inoltre realizzato un processo aziendale per supportare la transizione sociale delle persone che ne fanno richiesta e prevede momenti di sensibilizzazione per i gruppi di lavoro delle persone che vivono il loro percorso di affermazione di genere. (segue) (Com)