diritti: Intesa Sanpaolo, a cfo Stefano Del Punta premio come miglior alleato lgbtq+ (3)

- Intesa Sanpaolo si distingue per le numerose iniziative che promuovono la parità di genere e l'inclusione di tutte le diversità e per questo è stata inserita, prima banca in Europa e unica italiana, nel Refinitiv Global Diversity and Inclusion Index 2023, indice internazionale che valuta oltre 15 mila aziende quotate a livello globale e nell'indice 2023 "Bloomberg Gender-Equality Index" (GEI); è inoltre il primo grande Gruppo bancario italiano ad aver ottenuto la certificazione per la parità di genere prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e prima Banca in Italia e tra le prime in Europa a ricevere la Gender Equality European & International Standard (GEEIS-Diversity), certificazione internazionale dell'associazione Arborus rilasciata tramite Bureau Veritas.Il premio a Stefano Del Punta è stato assegnato ex aequo con Carla Maria Tiburtini (DEI leader di Avio Aero). (Com)