Regno Unito: Cameron, incontro con Macron e Meloni per rafforzare alleanze europee

- Il ministro degli Esteri britannico, David Cameron, visiterà oggi Parigi e Roma per promuovere l'unità nell'approccio europeo alla guerra Israele-Hamas, all'Ucraina e agli sforzi per contrastare l'immigrazione clandestina. Cameron incontrerà i leader di Francia e Italia, Emmanuel Macron e Giorgia Meloni, nonché i suoi omologhi ministri degli Esteri. In vista di tali incontri istituzionali, Cameron ha affermato che il Regno Unito deve "rafforzare le alleanze" di fronte alle crisi globali. "Mentre affrontiamo alcune delle più grandi sfide alla sicurezza internazionale della nostra vita, la nostra risposta deve essere di forza e resilienza con i nostri alleati europei", ha detto il ministro britannico. "Dalla disperata situazione umanitaria a Gaza alla brutalità di Putin in Ucraina, è più importante che mai rafforzare le nostre alleanze e assicurarci che la nostra voce sia ascoltata", ha concluso Cameron. (Rel)