Napoli: spari nella notte dietro piazza Mercato

- Colpi di pistola sono stati esplosi nella notte dietro piazza Mercato a Napoli. I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli, allertati dal 112, sono intervenuti in via Antonio Toscano dove poco prima ignoti avevano esploso diversi colpi danneggiando la porta e la finestra dell’abitazione al civico 23. Colpita anche una Fiat Panda lì parcheggiata: in frantumi il vetro posteriore lato passeggero e il vetro anteriore lato guida. I carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato sul manto stradale nove bossoli calibro 9x21. Sono in corso indagini in corso da parte dei carabinieri del nucleo operativo della compagnia Stella per comprendere la matrice dell’evento. (Ren)